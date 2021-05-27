شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يستقبل أبطال الجمهورية في دوري الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعين، فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ عقب تتويجه ببطولة الجمهورية.

وفاز الزمالك على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالجولة الأخيرة لدوري الجمهورية، وتصدر جدول البطولة برصيد ٣٨ نقطة.

وحرص كل من حسين السيد عضو المجلس، وجمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، وبدر حامد مدير القطاع، وعادل المأمور المشرف العام على حراس المرمى، على التواجد برفقة رئيس الزمالك في استقبال أبطال الجمهورية.

وقدم رئيس النادي التهنئة للاعبين بعد التتويج ببطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، ووعدهم بصرف مكافأة إجادة لهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والتتويج بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

ويقود الفريق أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا، ويعاونه كل من عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مدربا مساعدا، ومحمد عبدالرحيم «ميشو» مديرا إداريا، ومدرب حراس أيمن الطويل، وخالد عبدالرسول أخصائي العلاج الطبيعي.

ويقود قطاع الناشئين بالنادي كل من طارق يحيي رئيس قطاعات الكرة، وجمال عبدالحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع.