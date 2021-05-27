شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتخذ يوقع غرامة مالية على ثنائي فريق 2003 بسبب «صورة مسيئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك تغريم لاعبي فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٣ الفائز ببطولة الجمهورية واللذين ظهرا في «صورة مسيئة» عقب الاحتفالات ببطولة الجمهورية بقيمة شهرين من عقدهما مع النادي وتغريم إداري الفريق ثلاثة أشهر.

كان الزمالك فاز على إنبي بثلاثية دون رد، وحصد لقب بطولة الدوري قبل أسبوع واحد من نهاية مسابقة ٢٠٠٣.

وأكد يحيى أن الزمالك ناد تربوي في المقام الأول، وأنه يرفض الخروج على قواعد الروح الرياضية المتعارف عليها، وأنه يحترم جميع المؤسسات التي يتعامل معها ولا يقبل ما حدث من اللاعبين الصغار.

وأشار إلى أنه منح اللاعبين إنذارا أخيرا لعدم تكرار ما حدث.