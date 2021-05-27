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بيريز: ستكون روما في قلبي دائمًا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

قرر مدافع نادي روما الإيطالي ​برونو بيريز​ توجيه رسالة وداع الى فريقه والجماهير وذلك بعد نهاية مشواره مع الذئاب بنهاية الموسم، وكان اللاعب قد انتقل إلى صفوف نادي ​طرابزون سبور​ التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر بيريز عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام: "شكرًا لنادي روما على هذه السنوات الخمس الرائعة".

واضاف: "كان من دواعي سروري أن أرتدي هذا القميص وأن ألعب تحت هذه الألوان ولن أنسى أبدًا كل ما مررنا به معًا".

واختتم: "تحياتي لكل الجماهير كل الذين دعموني وكذلك الذين انتقدوني وجعلوني أتطور، ستكون روما في قلبي دائمًا".

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