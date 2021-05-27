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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيريز: ستكون روما في قلبي دائمًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021
قرر مدافع نادي روما الإيطالي برونو بيريز توجيه رسالة وداع الى فريقه والجماهير وذلك بعد نهاية مشواره مع الذئاب بنهاية الموسم، وكان اللاعب قد انتقل إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ونشر بيريز عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام: "شكرًا لنادي روما على هذه السنوات الخمس الرائعة".
واضاف: "كان من دواعي سروري أن أرتدي هذا القميص وأن ألعب تحت هذه الألوان ولن أنسى أبدًا كل ما مررنا به معًا".
واختتم: "تحياتي لكل الجماهير كل الذين دعموني وكذلك الذين انتقدوني وجعلوني أتطور، ستكون روما في قلبي دائمًا".