كلوزه لن يساعد فليك: الاستمرار في العمل كمدرب مساعد هو المسار الخاطئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

أكد النجم الالماني السابق، ​ميروسلاف كلوزه​، أنه لن يتولى أي منصب تدريبي في الوقت الحالي بعد تعرضه لجلطة في الساق وحاجته لبعض الراحة.



وأشار كلوزه: "التشخيص كان صادما بعض الشيء بالنسبة لي، وقد أوضح لي الأطباء أنه لا يجب المزاح في مثل تلك الأمور، طلبوا مني الراحة التامة من كل شيء تقريبا، غير مسموح بالتعرض لضربة، ولا يمكنني الركض ولا يمكنني السباحة، وقبل كل شيء لا يمكنني لعب كرة القدم، كدت أصاب بالجنون".

وأضاف المهاجم الذي غادر منصبه كمدرب مساعد في ​بايرن ميونيخ​: "أدركت في الأيام التالية أنني لا أرغب في البدء بمسيرتي التدريبية بهذا الشكل، سواء في الوقت الحالي، أو في وقت متأخر قليلا، للأسف يجب أن أخضع للراحة الآن، ولكن بعد ذلك سأبدأ بقوة وأهاجم، هذا ما أريد أن أكون عليه كمدرب لأكون قادرا على إلهام الفريق".

وختم كلوزه: "الاستمرار في العمل كمدرب مساعد هو المسار الخاطئ على ما يبدو، حتى لو كان مناسبا مع فليك، على المستويين الشخصي والاحترافي، وستكون تلك الخطوة مريحة، لكنني لا أريد أن أسير في ذلك الطريق".