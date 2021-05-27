رسالة وداع من فاسكيز الى زيدان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

وجه لاعب نادي ​ريال مدريد​ الاسباني ​لوكاس فاسكيز​ رسالة وداع للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان بعد رحيل الآخير بشكل رسمي عن صفوف الفريق الملكي.



ونشر لوكاس فاسكيز صورة له مع زيدان خلال التتويج بكأس لقب الليغا في الموسم الماضي مرفقة برسالة، واتت كالاتي: "شكرًا لك مستر، فخور لكوني في خدمتك طوال هذا الوقت، أشكرك على الثقة التي أظهرتها لي وللفريق دائمًا، وعلى كل ما تعلمته منك، شكرًا لكل شيء حققناه سويًا، أتمنى بأن نلتقي مرة أخرى، أتمنى لك الأفضل، استمتع، أنت الأفضل".