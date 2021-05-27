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إنتر ميلانو يتفق مع خليفة كونتي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إنتر ميلانو يتفق مع خليفة كونتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

كشفت شبكة "بي ان سبورتس" أن نادي ​انتر ميلانو​ الايطالي توصل لاتفاق مع مدرب ​لاتسيو​ ​سيموني إنزاغي​، لقيادة الفريق خلفاً للمدرب أنطونيو كونتي.

وكان الإنتر أعلن الأربعاء عن مغادرة مدربه كونتي إثر "اتفاق متبادل" بين الطرفين، بعد أيام من قيادته إلى لقبه الأول في لكرة القدم منذ العام 2010.

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق أن انزاغي توصل لاتفاق مع لاتسيو لتجديد عقده للعام 2024.

وأوضحت التقارير أن الاتفاق تم التوقيع عليه خلال الاجتماع الذي جرى بين المدرب ورئيس النادي كلاوديو لوتيتو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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