إنتر ميلانو يتفق مع خليفة كونتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

كشفت شبكة "بي ان سبورتس" الرياضية أن نادي ​انتر ميلانو​ الايطالي توصل لاتفاق مع مدرب ​لاتسيو​ ​سيموني إنزاغي​، لقيادة الفريق خلفاً للمدرب أنطونيو كونتي.



وكان الإنتر أعلن الأربعاء عن مغادرة مدربه كونتي إثر "اتفاق متبادل" بين الطرفين، بعد أيام من قيادته إلى لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ العام 2010.

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق أن انزاغي توصل لاتفاق مع لاتسيو لتجديد عقده للعام 2024.

وأوضحت التقارير أن الاتفاق تم التوقيع عليه خلال الاجتماع الذي جرى بين المدرب ورئيس النادي كلاوديو لوتيتو.