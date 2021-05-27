جورجينا تتشارك مع متابعيها فيديو للدون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

قررت عارضة الأزياء ​جورجينا رودريغيز​ مشاركة متابعيها على موقع "إنستغرام"، بفيديو للنجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ أثناء حصة تدريبية على شرفة أغلى شقة في العاصمة لشبونة.



ونشرت جورجينا مقطع فيديو عبر حسابها في خاصية "ستوري" على موقع "إنستغرام"، يظهر فيه رونالدو وهو يمارس تمارين الضغط على شرفة منزل فاخر.

يذكر أن كريستيانو رونالدو يقضي عطلته بعد انتهاء موسمه مع فريقه يوفنتوس، قبل الالتحاق بمعسكر منتخب بلاده استعدادا لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، خلال الصيف الجاري.