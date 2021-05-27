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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيدرو: نحن جاهزون لمواجهة الاهلي في كأس السوبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021
كشف مدرب فريق نهضة بركان بيدرو بن علي عن جهوزية فريقه لمواجهة الاهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.
وفي حديث له، قال بيدرو: "هي مباراة نهائية بين فريقين عريقين فنحن نعرف جيدا الاهلي وهو من أكبر الأندية في إفريقيا ونحن مستعدون للمباراة ونتطلع قدما لخوضها".
وأضاف: "نرى اليوم الفارق الكبير في قطر والجهد الذي تقوم به الدولة من أجل استضافة كأس العالم 2022 وأنا مثل غيري أتطلع لمشاهدة مباريات المونديال".
واختتم: "نحن سعداء بوجودنا في الدوحة وخوض مباراة نهائي السوبر وفريقنا على أتم الاستعداد ولا خوف أبدا من المباراة".