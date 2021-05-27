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بيدرو: نحن جاهزون لمواجهة الاهلي في كأس السوبر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

كشف مدرب فريق ​نهضة بركان​ ​بيدرو بن علي​ عن جهوزية فريقه لمواجهة ​الاهلي​ في نهائي ​كأس السوبر الإفريقي​.

وفي حديث له، قال بيدرو: "هي مباراة نهائية بين فريقين عريقين فنحن نعرف جيدا الاهلي وهو من أكبر الأندية في إفريقيا ونحن مستعدون للمباراة ونتطلع قدما لخوضها".

وأضاف: "نرى اليوم الفارق الكبير في قطر والجهد الذي تقوم به الدولة من أجل استضافة كأس العالم 2022 وأنا مثل غيري أتطلع لمشاهدة مباريات المونديال".

واختتم: "نحن سعداء بوجودنا في الدوحة وخوض مباراة نهائي السوبر وفريقنا على أتم الاستعداد ولا خوف أبدا من المباراة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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