بيدرو: نحن جاهزون لمواجهة الاهلي في كأس السوبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

كشف مدرب فريق ​نهضة بركان​ ​بيدرو بن علي​ عن جهوزية فريقه لمواجهة ​الاهلي​ في نهائي ​كأس السوبر الإفريقي​.



وفي حديث له، قال بيدرو: "هي مباراة نهائية بين فريقين عريقين فنحن نعرف جيدا الاهلي وهو من أكبر الأندية في إفريقيا ونحن مستعدون للمباراة ونتطلع قدما لخوضها".

وأضاف: "نرى اليوم الفارق الكبير في قطر والجهد الذي تقوم به الدولة من أجل استضافة كأس العالم 2022 وأنا مثل غيري أتطلع لمشاهدة مباريات المونديال".

واختتم: "نحن سعداء بوجودنا في الدوحة وخوض مباراة نهائي السوبر وفريقنا على أتم الاستعداد ولا خوف أبدا من المباراة".