ديوكوفيتش سيشارك في الاولمبياد بشرط وحيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

أشار الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ إلى أنه سيشارك في دورة ​الألعاب الأولمبية في طوكيو​ فقط في حال السماح للجمهور بمتابعة المباريات.



وارتفعت أصوات عدة مطالبة بخوض المنافسات وراء أبواب موصدة، في حين طالبت جمعية الأطباء بأنه يجب إلغاء الألعاب الأولمبية بالمطلق جراء تفشي فيروس ​كورونا​.

وأوضح ديوكوفيتش في مؤتمر صحفي "أنوي المشاركة في الألعاب الأولمبية طالما سيسمح للجمهور بالتواجد، في حال عدم ذلك، فإني سأفكر مرتين قبل المشاركة".

وانضم ديوكوفيتش إلى نجوم اللعبة الذي أعربوا عن قلقهم من إقامة الألعاب الأولمبية بعدما سبقه إلى ذلك رافاييل نادال وسيرينا وليامس وروجر فيدرر.