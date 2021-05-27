ادارة الـ بي آس جي لن تتخلى عن بوتشيتينو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

كشفت ادارة نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي غن رغبتها في بقاء مدرب الفريق ​ماوريسيو بوتشيتينو​، على رأس الجهاز الفني للفريق الكروي في الموسم المقبل.



وظهرت تقارير تفيد أن الأرجنتيني يجري مفاوضات مع نادي توتنهام بشأن عودة مثيرة إلى شمال لندن بعد ستة أشهر فقط من فترة عمله في ملعب حديقة الأمراء.

وكشف فريق الـ بي آس جي عن تحركه بسرعة لمحاولة نزع فتيل الشائعات بأن مديره قد تفاوض من قبل توتنهام، من خلال نشر مقابلة مع بوتشيتينو تحدث فيها عن المستقبل، واتى بيان النادي على الكل التالي: "بينما انتهى موسم 2020-2021 للتو، تحدث ماوريسيو بوتشيتينو عن الأشهر الأولى كمدرب لفريق، من أول فخر له إلى طموحاته العظيمة لمستقبل فريقه".

وكان المنشور مصحوبًا أيضًا برمز تعبيري عن يد تدعو ، والذي يبدو أنه يشير إلى أنهم يأملون في بقائه.