الثلاثة الكبار في المسار نفسه من قرعة رولان غاروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

أدت قرعة ​بطولة فرنسا المفتوحة​ إلى وقوع الثلاثة الكبار الصربي ​نوفاك ديوكوفيتش​ والسويسري روجر فيدرر والإسباني رافاييل نادال في المسار نفسه.



وجاءت نتيجة القرعة على هذا الشكل بعدما تراجع نادال إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي ولم يكن في القسم السفلي من مسار البطولة، في حين كان ديوكوفيتش بصفته المصنف أول عالميا في القسم العلوي، أما فيدرر الذي لم يخض سوى 3 مباريات في الأشهر الـ16 الأخيرة، فصنف في المركز الثامن فيما كان أبرز اللاعبين في المسار الثاني الروسي دانيل مدفيديف والنمساوي دومينيك تييم.

وإذا تابع ديوكوفيتش ونادال طريقهما في البطولة، سيلتقيان في نصف النهائي.

وسيتواجه ديوكوفيتش في الدور الأول مع الأميركي تينيس ساندغرين، ونادال مع الأسترالي أليكسي بوبيرين، وفيدرر مع لاعب متأهل من التصفيات في البطولة التي تنطلق في 30 من الشهر الحالي.