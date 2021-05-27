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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيتيول يفوز بسباق ايطاليا للدراجات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021
تمكن الإيطالي ألبرتو بيتيول من تحقيق أول انتصار له بعد أن شن هجوما رائعا في المرحلة 18 لسباق إيطاليا للدراجات التي امتدت لمسافة 231 كيلومترا من روفيريتو إلى ستراديلا.
وتنافس بيتيول متسابق فريق ئي.اف اديوكيشن-نيبو، وريمي كافانيا متسابق ديكونينك كويك-ستيب، على الفوز بأطول مراحل سباق إيطاليا، قبل أن يتألق بيتيول في الجزء الأخير.
وخلال تصريحات له، قال بيتيول : "كنت أرغب كثيرا في هذا الانتصار، أهدرت فرصتين من قبل وكنت احتاج بشدة لهذا الفوز".
واضاف: "من الصعب منافسة المتسابقين البارزين في الأسبوع الثالث من السباق، لكنني كنت أثق في قدراتي".