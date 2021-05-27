بيتيول يفوز بسباق ايطاليا للدراجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

تمكن الإيطالي ​ألبرتو بيتيول​ من تحقيق أول انتصار له بعد أن شن هجوما رائعا في المرحلة 18 ل​سباق إيطاليا للدراجات​ التي امتدت لمسافة 231 كيلومترا من روفيريتو إلى ستراديلا.



وتنافس بيتيول متسابق فريق ئي.اف اديوكيشن-نيبو، وريمي كافانيا متسابق ديكونينك كويك-ستيب، على الفوز بأطول مراحل سباق إيطاليا، قبل أن يتألق بيتيول في الجزء الأخير.

وخلال تصريحات له، قال بيتيول : "كنت أرغب كثيرا في هذا الانتصار، أهدرت فرصتين من قبل وكنت احتاج بشدة لهذا الفوز".

واضاف: "من الصعب منافسة المتسابقين البارزين في الأسبوع الثالث من السباق، لكنني كنت أثق في قدراتي".