كأس العرب للصالات: مصر تقهر الامارات وتبلغ النهائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 مايو 2021

تأهل منتخب مصر لكرة قدم الصالات إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب بفوزه 4-3 بعد التمديد على منتخب ​الامارات​ عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في صالة حسن مصطفى ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



وسجل أهداف الفائز علاء عيسى ومحمد سعيد ومحمد عبد الرزاق وخالد عبد الحليم فيما سجل للخاسر عبد الله الفلاسي (ثنائية) وعبد الله الحوسني.

وسيواجه منتخب مصر في المباراة النهائية التي ستقام مساء الأحد المقبل الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية بين المغرب والبحرين.