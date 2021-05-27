المجبري والرقيق يختاران تمثيل تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح الاتحاد التونسي لكرة القدم في ضم اللاعبين اليافعين حنبعل المجبري وعمر الرقيق المحترفين في مانشستر يونايتد وأرسنال الإنجليزيين، إلى صفوف المنتخب التونسي.

ورحب الاتحاد التونسي أمس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بحنبعل المجبري بعبارة «مرحبا بك في بلدك ومنتخب تونس».

وقال رئيس الاتحاد وديع الجريء «إن حنبعل وقع الوثائق الضرورية التي ينتمي بموجبها رسميا إلى المنتخب التونسي».

ويحمل حنبعل (18عاما) الجنسية الفرنسية ولعب في منتخبات فرنسا للشباب وصعد، حديثا إلى الفريق الأول لنادي مانشستر يونايتد، حيث اقتصرت مشاركاته السابقة مع فريق الشباب تحت 23 عاما.

ودخل الاتحاد التونسي منذ فترة في مفاوضات مع حنبعل لتمثيل نسور قرطاج.

ويأتي ضم المجبري بعد يوم واحد من الإعلان عن ضم لاعب أرسنال عمر الرقيق (20 عاما) للمنتخب التونسي، علما بأنه يحمل الجنسية الهولندية.

وقال الجريء «صحيح أن عمر لم يعش في تونس، ولكنه يعرف معنى الوطنية، ويعتز بجذوره التونسية».

ولعب الرقيق لهيرتا برلين الألماني قبل انضمامه إلى فريق الشباب بأرسنال كما لعب أيضا لمنتخب هولندا للشباب.

ويسعى الاتحاد التونسي إلى اقتناص المواهب التونسية من أبناء المهاجرين الذين ينشطون خارج الوطن. بعد أن نجح قبل عام في إقناع الألماني من أصول تونسية مدافع هانوفر، مارك اللمطي بتمثيل نسور قرطاج.