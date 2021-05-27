ريال مدريد يودع مدربه زيدان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ريال مدريد أمس أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان قرر ترك منصبه.

وذكر بيان ريال مدريد «حان الوقت لاحترام قراره وإظهار تقديرنا لاحترافيته وتصميمه وولعه طوال هذه السنوات وبما مثله لريال مدريد».

وكان العقد الأصلي لزيدان يمتد حتى 2022 لكن تردد أنه بالفعل أخبر لاعبي الريال في وقت سابق من الشهر الحالي أنه سيرحل بنهاية موسم 2020 /2021.

وخلال ولايتين تدريبيتين في ريال مدريد فاز زيدان بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات ولقبين في الدوري الإسباني لكنه أنهى الموسم المنقضي دون أي ألقاب في ظاهرة تحدث للمرة الأولى بالنادي الملكي منذ 11 عاما.

وذكر ريال مدريد في بيانه «زيدان يعد واحدا من أبرز أيقونات ريال مدريد وإرثه يمتد إلى أبعد ما حققه كمدرب ولاعب في نادينا».

وأضاف «هو يدرك أن لديه مكانة في قلوب جماهير ريال مدريد، وريال مدريد سيكون دائما بمثابة بيته».

وخلال ولايته الأولى بين يناير 2016 ومايو 2018 فاز زيدان بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا بجانب لقب واحد في الدوري الإسباني.

لكن ولايته الثانية لم تكن على القدر نفسه من النجاح بعد عودته للفريق في مارس 2019، حيث قاده للقب الدوري في 2020، وخلال 113 مباراة له حقق 67 انتصارا مقابل 25 تعادلا و20 هزيمة.

واحتل النادي الملكي المركز الثاني في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد البطل.

وفي دوري أبطال أوروبا خرج الريال من المربع الذهبي على يد تشيلسي، كما خرج من الدور الثالث لكأس ملك إسبانيا على يد الكويانو المنافس بالدرجة الثالثة.

ولم يكشف الريال بعد عن هوية مدربه الجديد، لكن تردد في وقت سابق أن ماسيميليانو اليجري هو المرشح الأبرز للمنصب، إلا أنه يبدو في طريقه للعودة إلى يوفنتوس الذي أحرز معه 5 ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي.

كما أثيرت تكهنات حول اقتراب أنطونيو كونتي من المنصب بعد رحيله عن إنتر ميلان بطل إيطاليا أمس الأول.

وتحدثت تقارير إعلامية أيضا عن اقتراب المهاجم السابق للريال راؤول جونزاليس من المنصب.

ويتولى راؤول حاليا تدريب الفريق الرديف في ريال مدريد، وهو المنصب الذي تولاه زيدان قبل تصعيده للفريق الأول.