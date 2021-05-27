سوبر أفريقيا.. الأهلي المصري أم نهضة بركان المغربي؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الأهلي المصري بطل دوري الأبطال مع نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية اليوم على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة في كأس السوبر الأفريقي.

ومنذ انطلاق المسابقة للمرة الأولى عام 1993، فازت الفرق العربية بـ18 لقبا للسوبر، كان آخرها في النسخ الثلاث الأخيرة، بينما نالت الفرق الأخرى بالقارة السمراء 10 ألقاب.

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في السوبر، عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي على حساب منافسه الزمالك في النهائي، حيث يسعى الفريق الأحمر للتتويج بلقبه السابع في المسابقة، وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، التي غابت عنه لمدة 7 أعوام.

في المقابل، يلعب نهضة بركان في السوبر للمرة الأولى في تاريخه، بعد حصوله على بطولة الكونفدرالية الأفريقية العام الماضي بفوزه في النهائي على بيراميدز المصري، حيث يتطلع لأن يصبح رابع فريق مغربي ينال شرف الفوز بالبطولة.

وللمرة الثالثة، يشهد السوبر الأفريقي مواجهة بين الفرق المصرية والمغربية، حيث حسم المصريون المواجهتين السابقتين لمصلحتهم، بعد فوز الزمالك والأهلي باللقب عامي 2003 و2006، على حساب الوداد البيضاوي والجيش الملكي على الترتيب.

ويرغب الأهلي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولات الدولية في العالم، في الحصول على لقبه القاري الـ22، وتشديد الخناق على ريال مدريد الإسباني المتصدر، لاسيما بعدما ظل رصيد الفريق الملكي من المسابقات الدولية متوقفا عند 26 لقبا، بخروجه من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

ويأمل الأهلي في منح الأندية المصرية لقبها الحادي عشر في البطولة، بعدما سبق لنادي القرن في أفريقيا الفوز بها 6 مرات، بينما نال الزمالك البطولة 4 مرات، كان آخرها العام الماضي.

وتعتبر مصر أكثر الدول فوزا بالسوبر الأفريقي بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيها المغرب، التي فازت أنديتها بأربعة ألقاب في المسابقة، بواقع لقبين للرجاء البيضاوي ولقب وحيد للوداد والمغرب الفاسي.

ويحلم نهضة بركان بمواصلة سيطرة أبطال الكونفدرالية على كأس السوبر، ففي آخر موسمين للمسابقة كان المتوج باللقب هو بطل الكونفدرالية.