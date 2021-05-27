برلين يضم الياباني هاراجوتشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي يونيون برلين الألماني أمس مع لاعب الوسط الياباني جينكي هاراجوتشي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع هانوفر المنافس بالدرجة الثانية. وسبق لهاراجوتشي (30 عاما) اللعب في صفوف هيرتا برلين بين عامي 2014 و2016 قبل انتقاله لهانوفر بعد فترة إعارة في فورتونا دوسلدورف. وقال هاراجوتشي للموقع الرسمي ليونيون برلين «قضيت فترة رائعة في هانوفر، لكني أتطلع الآن لفرصة اللعب في البوندسليجا مجددا الموسم المقبل». وأنهى يونيون برلين الموسم الماضي في المركز السابع وسيشارك في الملحق المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

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