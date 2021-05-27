بايرن ميونخ يدعم دفاعه بعمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعم بطل الدوري الألماني لكرة القدم، بايرن ميونخ، دفاعه بالتعاقد أمس مع مدافع ريدينج المنافس لدوري البطولة الإنجليزية عمر ريتشاردز، في صفقة انتقال حر حتى 2025. ولعب ريتشاردز (23 عاما) في قطاعات الناشئين في ريدينج منذ 2013 وشارك في 41 مباراة مع الفريق الأول في موسم 2020 /2021 من دوري البطولة الإنجليزية.

وقال ريتشاردز للموقع الرسمي لبايرن «انتقالي إلى بايرن شرف كبير بالنسبة لي، حلم تحول إلى حقيقة، أتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق على مواصلة النجاح في المستقبل».

وقال عضو مجلس إدارة بايرن حسن حميديتش «سعداء بقدوم عمر إلى بايرن، لديه حلول جيدة في المواقف الهجومية، يقظ للغاية، ونثق في قدرته على أداء دور جيد في فريقنا». ومن المقرر أن يلعب ريتشاردز في البداية كبديل لالفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر.

وعقب رحيل ديفيد الابا وجيروم بواتينج من المقرر أن يلعب الفرنسي الدولي لوكاس هيرنانديز في مركز قلب الدفاع.