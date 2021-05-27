بايرن ميونخ يدعم دفاعه بعمر

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وقال ريتشاردز للموقع الرسمي لبايرن «انتقالي إلى بايرن شرف كبير بالنسبة لي، حلم تحول إلى حقيقة، أتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق على مواصلة النجاح في المستقبل».
وقال عضو مجلس إدارة بايرن حسن حميديتش «سعداء بقدوم عمر إلى بايرن، لديه حلول جيدة في المواقف الهجومية، يقظ للغاية، ونثق في قدرته على أداء دور جيد في فريقنا». ومن المقرر أن يلعب ريتشاردز في البداية كبديل لالفونسو ديفيز في مركز الظهير الأيسر.
وعقب رحيل ديفيد الابا وجيروم بواتينج من المقرر أن يلعب الفرنسي الدولي لوكاس هيرنانديز في مركز قلب الدفاع.
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