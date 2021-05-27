خيمينيز يتولى تدريب بلنسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين بلنسية الإسباني أمس، خوسيه بوردالاس خيمينيز في منصب المدير الفني للفريق بعد فسخ عقده مع خيتافي. وسبق لبوردالاس الصعود للدوري الأوروبي مع خيتافي وسيخلف الآن خافي جارسيا في تدريب بلنسية. وأوضح بلنسية في بيانه أن بوردالاس شارك في إدارة أكثر من 500 مباراة. وأكد بلنسية أن عقد بوردالاس يمتد حتى 2023 مع إمكانية التمديد. وأنهى بلنسية مسيرته في الموسم الماضي من الدوري الإسباني بشكل محبط، محتلا المركز الـ13.

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