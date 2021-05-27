إعفاء لاعبي المنتخب النمساوي من العزل الطبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحصل لاعبو المنتخب النمساوي على إجازة خاصة، وبالتالي لن يضطروا للدخول في العزل الطبي الخاص بمكافحة جائحة كورونا عقب المواجهة الودية التي تجمعه بمضيفه الإنجليزي في ميدلسبره في الثاني من يونيو المقبل، بحسب ما ذكره اتحاد الكرة النمساوي أمس.

وذكر اتحاد الكرة النمساوي «لاعبو المنتخب يحصلون على إذن خاص من الحكومة الفيدرالية ولن يطبق عليهم العزل الطبي».

اللوائح الخاصة من الممكن أن تطبق أيضا على اللاعبين الألمان في بريطانيا، حيث يجري المنتخب الألماني استعداداته ليورو 2020 في سيفيلد بالنمسا بدءا من اليوم وحتى السادس من الشهر المقبل.

وبحسب وزارة الصحة في النمسا فإن اتحاد الكرة الألماني بإمكانه التقدم بطلب إعفاء لاعبيه من الخضوع للعزل الطبي.

ويحتاج حارس أرسنال برند لينو ومدافع ليدز يونايتد روبن كوخ للحصول على إعفاء لدخول النمسا التي أعادت قرار فرض حظر هبوط الطائرات القادمة من بريطانيا، مرة أخرى؛ للحد من انتشار السلالة المتحورة من فيروس كورونا ، وذلك اعتبارا من أول يونيو المقبل، مما يعني ضرورة خضوع الأشخاص للعزل الطبي لدى دخولهم النمسا عقب قدومهم من بريطانيا.

ولن يسافر لاعب مانشستر سيتي إلكاي جوندوجان، وثلاثي تشيلسي أنطونيو رودريجر وكاي هافيرتز وتيمو فيرنر، إلى سيفيلد إلا بعد نهاية المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا غدا في بورتو.

وقال رئيس اتحاد الكرة النمساوي ليوم فيندتنر «رحلة الفريق لخوض مباراة دولية استعدادا ليورو 2020 تم تصنيفها كمصلحة قومية».

وأضاف أن لاعبي المنتخب النمساوي سيبقون في فقاعة طبية داخل الفندق دون احتكاك مباشر مع أشخاص من خارج الفقاعة.