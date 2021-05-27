ماينز يمدد عقد باريرو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد نادي ماينز الألماني أمس عقد لاعب خط وسط الفريق لياندرو باريرو حتى عام 2024. وكان العقد الأصلي لباريرو (21 عاما) ينتهي بنهاية الموسم المقبل. وشارك باريرو في 26 مباراة مع منتخب بلاده لوكسمبورج رغم سنه الصغير.



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