"كونميبول" يطلب من الأرجنتين تنظيم كأس كوبا أمريكا بمفردها

بوينس آيرس - رويترز

قال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) إنه طلب رسمياً من الأرجنتين تنظيم كأس كوبا أمريكا بمفردها بعد استبعاد كولومبيا بسبب اضطرابات محلية.

وكانت البطولة ستقام في الفترة بين 13 يونيو/حزيران والعاشر من يوليو/تموز بتنظيم مشترك بين كولومبيا والأرجنتين لأول مرة في تاريخها منذ انطلاقها قبل 105 أعوام.

ونقل كونميبول عدة مباريات في كأس كوبا "ليبرتادوريس" وكوبا "سودامريكانا" من كولومبيا إلى باراجوي والإكوادور.

وأكد الكونميبول الليلة الماضية أنه طلب من الأرجنتين تنظيم جميع مباريات البطولة بمفردها وأنه بانتظار موافقة السلطات الصحية في البلاد.

وأضاف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في بيان بعد اجتماع بين أليخاندرو دومينيجز رئيس الاتحاد وألبرتو فرنانديز رئيس الأرجنتين، أن "الحكومة الأرجنتينية قدمت خطة صحية صارمة إلى كونميبول لاستضافة كوبا أمريكا في البلاد"، وأشار كونميبول إلى أن العرض "ما زال تحت دراسة صارمة" من مسؤولي وزارة الصحة الأرجنتينية.

وفي وقت سابق، قال سانتياجو كافيرو المسؤول في الحكومة الأرجنتينية خلال تصريحات إذاعية، إن "هناك عرضاً لاستضافة الأرجنتين البطولة بأكملها، لكن يتعين أولاً حل الجزء الذي التزمنا به بالفعل. النقاش يدور الآن حول الملاعب. ليس لدينا أي شيء ضد هذا المقترح من الناحية الصحية، لكن علينا اتخاذ جميع الاحتياطات، وهذا ما نعمل عليه".

وتم اعتماد نظام استضافة البطولة المشترك على مجموعة الشمال في كولومبيا، والتي تضم البلد المنظم والإكوادور والبرازيل وبيرو وفنزويلا، ومجموعة الجنوب التي تضم الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وباراجواي وأوروجواي، وتنتظر مجموعة الشمال معرفة الدولة المنظمة لمبارياتها، فيما شدد الكونميبول على أهمية إقامة كوبا أمريكا في موعدها.