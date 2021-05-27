شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان 5 أندية جديدة «أعضاء عاملين» في اتحاد الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الشطرنج اجتماعه الأول بمقر الاتحاد، بعد اكتمال النصاب القانوني له بالتعديل الجديد، بناء على قرار مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، برئاسة الدكتور سرحان حسن المعيني، وحضور فوزية عباس لطفي وعبد المجيد محمد الهرمودي، وعبد العزيز محمد العبدولي، الذين تم اعتمادهم من الهيئة العامة للرياضة.

وتم توزيع مناصب مجلس الإدارة كالتالي: عبد العزيز العبدولي نائباً للرئيس، وعبد المجيد الهرمودي أميناً عاماً للاتحاد، وفوزية لطفي الأمينة المالية للاتحاد.

وتقدم رئيس الاتحاد بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على ما قدموه خلال فترة عضويتهم في المجلس، وتمنى التوفيق للأعضاء الجدد في التعديل الحالي المكمل للدورة الانتخابية الحالية.

وأضاف: «نأمل أن نفتح صفحة جديدة لنتابع المسيرة المشرفة للاتحاد والتي حققناها على مدى الأعوام الماضية، وبوجود 17 نادياً في الاتحاد منها 16 عضواً عاملاً بعد قرار الهيئة التحكيمية لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي بصحة ونفاذ قرار الجمعية العمومية لعام 2018، بصفة عضو عامل للأندية الخمسة (الذيد البطائح خورفكان الثقة للمعاقين الحمرية)، وهو ما يعني اتساع الرقعة الشطرنجية جغرافياً، ولعل هذا الامتداد والتنوع سيصبان في مصلحة اللعبة والاتحاد، والقادم من الأيام يحمل بطولات قوية ذات ثقل دولي وعالمي تستضيفها الإمارات».