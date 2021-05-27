شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال أصغر بطل لـ«القارة العجوز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد المدرب «المتخصص» في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» أوناي إيمري فريقه فياريال الإسباني إلى اللقب الأول في تاريخه عندما فاز على مانشستر يونايتد 11-10 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) الأربعاء في المباراة النهائية في مدينة دانسك البولندية أمام 9500 متفرج.

وسجل جيرارد مورينو (29) هدف فياريال، والأوروغوياني إدينسون كافاني (55) هدف مانشستر يونايتد، وفي ركلات الترجيح سدد فريق«الغواصة الصفراء» 11 ركلة ناجحة مقابل 10 لليونايتد الذي أهدر حارس مرمى دافيد دي خيا ركلة حاسمة.

وهو اللقب القاري الأول في تاريخ فياريال في أول نهائي أوروبي له أيضاً فضمن المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم في الليجا سابعًا.

كما يعود الفضل في تتويج فياريال إلى مدربه «ملك» المسابقة إيمري الذي توج بلقبه الرابع في خامس نهائي فيها بعد ثلاثة ألقاب متتالية مع إشبيلية من 2014 إلى 2016 وبلوغه النهائي مع أرسنال عام 2019 عندما خسر أمام الجار اللندني تشيلسي.

كما بات إيمري أول مدرب يقود فريقين إسبانيين للقب المسابقة.

ولم تتوقف الأرقام عند هذا الحد بعدما باتت مدينة فياريال، التي يبلغ عدد سكانها 51 ألف نسمة أصغر مدينة يحقق فريقها بطولة قارية أوروبية.

وحقق يريمي بينو لاعب فياريال الشاب، إنجازاً قياسياً بعدما أصبح بعمر 18 عاماً و218 يوماً، أصغر لاعب إسباني في التاريخ يبدأ مباراة نهائية في بطولات «القارة العجوز»، ليكسر الرقم السابق لإيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد (19 عاماً و4 أيام).

هزيمة مؤلمة

في الجهة المقابلة، أظهرت الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها مانشستر يونايتد حجم صعوبة المهمة التي يواجهها المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير من أجل إعادة «الشياطين الحمر» إلى مكانته السابقة.

ولم يتوج مانشستر يونايتد بأي لقب منذ 2017، وأظهر سولسكاير خلال المباراة انعدام ثقته بدكة بدلائه، بعدما انتظر حتى الدقيقة 100 لإجراء تبديله الأول.

وأقر سولسكاير بعد خيبة النهائي «أن الموسم لم يكن ناجحاً وهذه هي الفوارق الضئيلة في كرة القدم (أي مباراة واحدة قد تفصل بين النجاح والفشل). أحياناً ركلة واحدة تحدد الموسم كناجح أو جيد، أو لا».

ورأى «الألقاب مهمة وهو الأمر الأهم في هذا النادي».

وبخسارته نهائي دانسك ضد «الغواصة الصفراء»، يعيش يونايتد أطول فترة له من دون ألقاب منذ الثمانينات وبداية حقبته مع مدربه الأسطوري فيرجسون.