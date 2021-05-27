مانشستر سيتي يحشد أساطيره ومشجعيه قبل نهائي دوري الأبطال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاشات عملاقة لـ4 آلاف مشجع في أكاديمية مانشستر سيتي

إيدرسون تحول من ظهير فاشل إلى أفضل حارس في العالم

حارس سيتي يريد السير على خطى أيقونته سيني

متابعة: ضمياء فالح

يحرص نادي مانشستر سيتي على إسعاد مشجعيه، وبعد تكفله بسفر المشجعين لمدينة بورتو البرتغالية لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي،السبت، قرر نصب شاشات عملاقة في ملعب أكاديمية النادي كي يتيح لـ4 آلاف مشجع لم يتمكنوا من السفر مشاهدة النهائي التاريخي.

وسيحضر أساطير النادي لتحليل المباراة أثناء النهائي لأن الإدارة ترغب في عيش المشجعين تجربة قريبة من موقع الحدث، وتذكرة دخول الملعب القريب من استاد الاتحاد معقل النادي ستكون 5 جنيهات استرلينية فقط، من ضمنها مشروبات ووجبات خفيفة وحقيبة تذكارات.

وفيما سيسافر 6 آلاف مشجع لسيتي إلى البرتغال، أعاد الغريم تشيلسي أكثر من 800 تذكرة احتجاجاً على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا) للتذاكر على 4 أسعار: 60 و154 و386 و515 جنيهاً استرلينياً بعدما قال لمشجعيه إن جميع التذاكر بيعت ما أثار غضب المشجعين.

وفي سياق متصل، سلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على مسيرة حارس مانشستر سيتي البرازيلي إيدرسون الذي تحول من ظهير فاشل إلى حارس مرمى على أعتاب المجد الأوروبي.

يقول روجيرو سيني، الذي سجل 131 هدفاً في 23 سنة بنادي ساوباولو ومدرب فلامنجو حالياً، إن إيدرسون «حارس مرمى عصري» ويضيف: «عندما يتعلق الأمر بالتمرير، إيدرسون هو الأكثر كمالاً من جميع الحراس البرازيليين، إن لم يكن العالميين يمرر ما شئت، تمريرة قصيرة، وتمريرة طويلة. سيتي طبعاً يملك كيفن دي بروين ولاعبين وسط يساعدون في المحافظة على سيولة الأداء ويفتحون مساحات، لكن بداية اللعب غالباً تكون من إيدرسون. هو مهم لخطة المدرب الذي يحفزه، ويجعل منه جزءاً من لعبة التمرير القصير أو الطويل. التمريرة القصيرة مهمة عندما يكون العشب جيداً لكن إيدرسون مميز في التمريرات الطويلة بفضل قوته الكبيرة، يمكنه أن يرسل الكرة مسافة 15 متراً عندما يتعرض لهجمة مرتدة، أو حادث تسلل».

الأسطورة روجيرو

يحلم القليل من اللاعبين البرازيليين بأن يكون حارس مرمى، وإيدرسون ليس استثناءاً. كان يلعب بموقع الظهير في الملعب الطيني لفريق شامبيونز إيبينزر، وهو ناد أسسه المحترفان الأسبقان جيلبرتو لوبيز الشهير بـ«جيبا»، وأوزياس ماتيوس، لمنع الأطفال من الوقوع في الجريمة في حي أوساسكو بمدينة ساو باولو. إيدرسون كان يتمتع بقدم يسرى قوية، لكن لا شيء آخر يميزه، ووفقاً لـ«جيبا» الذي توفي العام الماضي بسبب «كورونا»: «كان أخرق بعض الشيء، لذا أرسلته ليلعب في المرمى. لم يعجبه الموقع لكنه أغلق الشباك على المهاجمين، وأدركنا سريعاً أنه حارس مرمى بالفطرة».

وطوّر إيدرسون مهاراته في الحراسة وسرعان ما لفت أنظار مدرب ساوباولو، تونينو رودريجيز، الذي يقول عنه: «شاهدناه يتمرن السبت، وبحلول الثلاثاء، كان يتمرن في نادي ساوباولو، كان نحيفاً بشكل تستطيع تمييز عظامه، كان متواضعاً وهادئاً جداً».

إيدرسون واصل عمله في النادي الذي كان فيه أسطورة الحراس روجيرو، وفي أحد الأيام شاهد أيقونته روجيرو على هامش تشجيع اللاعبين الصغار. وفي 2005 سافر إيدرسون مع فريق دون الـ12 لليابان للمشاركة في بطولة بشيزوكا، وهو العام الذي فاز فيه ساوباولو على ليفربول بمدينة يوكوهاما ليتوج بطلاً لمونديال الأندية، وسجل روجيرو، أيقونة إيدرسون، 21 هدفاً في كل مسابقات فريقه بالموسم. وانتهى حلم إيدرسون بالسير على خطى روجيرو عندما سرحه النادي من دون سابق إنذار عبر اتصال هاتفي لوالدته ويعلق: «بكيت كثيراً، بقيت شهراً بعيداً عن الكرة». وحتى اليوم لا يعرف تونينو مبرراً لقرار النادي ويقول: «كان قراراً مجحفاً وغير مبرر، وما زلت حتى اليوم أشعر بحزن كلما أتذكره. إيدرسون كان متواضعاً جداً ومن دون شك دمر ذلك الاتصال توقعاته، لم استطع الاتصال به لأنني كنت اشعر بالخجل».

تونينو عوض ما فعله ناديه بحق إيدرسون عندما أشار لكشافة بنفيكا الباحثين عن حارس شاب بالتعاقد مع إيدرسون الذي عاد للعب مع جيبا وأوزياس في أوساسكو، ويعلق: «كان لدي شعور بأنه لا يزال أمام الفتى فرصة وربما كان لطرده من ساوباولو مصلحة في أن يكون الأفضل».

بداية الحلم

كانت أرض البرتغال، وتحديداً بنفيكا، بداية الحلم الأوروبي لإيدرسون، وهناك حاول المدربون إضافة الحس التكتيكي لموهبته الطبيعية، ويقول مدرب الحراس باولو ماركوس: «كان إيدرسون شديد الهدوء، يمكن للعالم أن ينهار حوله وهو واقف لا يتحرك، كان أطول من أقرانه، وواثق بنفسه جداً، وقوياً جداً، ويجيد التمريرات الطويلة. وفي إحدى المباريات أمام براجا أرسل الكرة من مرمانا للمرمى الآخر وسجل هدفاً. كان يريد أن يكون مثل روجيرو سيني، أيقونته، يسجل الأهداف وينفذ الركلات الحرة وركلات الجزاء، وساعدناه في ذلك، لكننا شعرنا بالقلق إذ كان خروجه 10 أو 15 متراً وسط الملعب خطراً. توجب علينا حبسه في المرمى كي لا يكون منفّذ الركلات الحرة الرسمي للفريق».

انتقل إيدرسون لنادي ريبيرو في الدرجة الثانية بالبرتغال، وبعدها بعام رحل لريو آفي الذي كان يدربه نونو أسبيريتو مدرب وولفرهامبتون الذي رحل عنه نهاية الموسم. كان في ريو آفي الرقم 2 خلف يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد بطل الليجا حالياً ويعلق الظهير البرازيلي ليون: «كنا نسميه البطة لأنه يتهادى في مشيته مثلها، ما زلت حتى الآن أجد صعوبة في مناداته إيدرسون، كانت رفقة رائعة». ترك أوبلاك نادي ريو آفي ليعود لبنفيكا، وخلفه إيدرسون وكان موسم 2013-2014 مميزاً بالوصول لنهائي كأس البرتغال، وكأس الرابطة، وكلاهما خسرهما الفريق أمام بنفيكا.