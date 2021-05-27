يوفنتوس: اتجاه نحو اقالة بيرلو

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روما: اشارت وسائل اعلام ايطالية عدة الخميس بان مجلس ادارة يوفنتوس الايطالياتخذ قرار اقالة مدربه اندريا بيرلو وسيستعين مجددا بخدمات مدربه السابق ماسيميليانو اليغري الذي قاده الى احراز اللقب المحلي خمس مرات في خمسة مواسم على راس الجهاز الفني.

لم يصدر نادي السيدة العجوز اي بيان رسمي حتى الساعة، لكن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" وشبكة "سكاي" الايطالية اكدتا بان اليغري الذي كان يتفاوض مع ريال مدريد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان بعد استقالة الاخير اليوم، وافق على العودة الى يوفنتوس.

وقاد اليغري يوفنتوس الى احراز لقب الدوري المحلي خمس مرات تواليا من عام 2014 الى 2019 والى نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين عامي 2015 و2017 وخسرهما امام برشلونة وريال مدريد الاسبانيين على التوالي.

ولم يشرف اليغري (53 عاما) على تدريب اي فريق منذ اقالته من تدريب يوفنتوس عام 2019، حيث خلفه ماوريتسيو ساري ثم اندريا بيرلو تواليا.

وكان يوفنتوس خرج من الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا على يد بورتو البرتغالي المتواضع، في حين اتزع بصعوبة بالغة بطاقة التأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل، واكتفى بالتتويج بمسابقة كأس ايطاليا والكأس السوبر الايطالية.

وأكد بيرلو بعد التتويج بكأس ايطاليا في 20 الحالي بأنه يرغب بالاستمرار على رأس الجهاز الفني لفريقه الموسم المقبل.

وقال بيرلو "أرغب جدا بالتواجد على رأس الجهاز الفني العام المقبل. أعتقد بأني قمت بعمل جيد وحاولت الفوز بالمباريات النهائية. أود الاستمرار لأني أعشق هذا النادي، لكن في النهاية القرار لهم (مجلس الادارة)".

واعترف بيرلو بأن مهمته التدريبية الاولى في مسيرته شهدت "العديد من الصعوبات" مشيرا الى ان "الانتصارات لا تحجب فترات الصعود والهبوط هذا الموسم".