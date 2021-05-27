شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد مرشح لمنصب المشرف على الكرة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حسين السيد عضو لجنة إدارة النادى الزمالك الحالى، وحارس مرمى الفريق السابق، أقوى المرشحين لمنصب المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، من قبل اللجنة التى يرأسها حسين لبيب، خاصة وإن حسين السيد العضو الوحيد باللجنة الذى سبق له ممارسة كرة القدم.

وترغب لجنة إدارة الزمالك فى اسناد مهمة الاشراف على الكرة لحسين السيد، حتى يصبح حلقة الوصل بين الفرق الرياضية ولجنة الإدارة، كما سيبصح المسئول عن التحدث على كل ما يخص الفرق الرياضية.

حسين السيد حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، يُعد من أبرز حراس المرمى فى تاريخ القلعة البيضاء، وحقق نجاحات كثيرة مع الزمالك طوال مسيرته فى حراسة العرين الأبيض.

حسين السد من مواليد 11 ديسمبر 1964 وخضع للاختبارات فى نادى إيسكو فى سن الـ13 عاما، كونه كان قريبا من منزله وبعد اجتياز الاختبارات تم قيده فى قائمة الفريق ليبدأ رحلة التألق ويساهم فى صعود إيسكو للدورى الممتاز عام 1982ثم ينتقل للزمالك عام 1987 ليبدأ مشوار الشهرة والنجومية وحصد البطولات وتحقيق الإنجازات .

بدأ حسين السيد مشواره مع الزمالك أساسيا منذ موسم 1990-1991، أول دورى أقيم فى مصر بعد دخولنا بعصر الاحتراف بإقرار من الجوهرى بعد كأس العالم إيطاليا 1990.

أمام جماهير الزمالك دخول هدفين بمنتهى السهولة والغرابة أمام المصرى البورسعيدى قبل نهاية دورى 90-91 بأسابيع قليلة، هدف أقصى الزمالك من المنافسة الرباعية بين الأهلى والإسماعيلى والغزل.

ساهم حسين فى تتويج الزمالك بالدورى مواسم1987-1988 و1991-1992 و1992-1993 وكأس مصر والبطولة الأفروأسيوية عام 1988 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1993 وكأس السوبر الأفريقى عام 1994.

كثيرون لا يعرفون أن بداية حسين السيد مع حراسة المرمى جاءت عن طريق الصدفة، حيث بدأت حكايته مع حراسة المرمى عندما كان فى الصف الثالث الابتدائى، حيث غاب حارس مرمى فريق المدرسة عن مباراة مهمة وكان لحسين شقيقان أكبر منه فى نفس المدرسة ويلعبان مع الفريق وكان يقف لمشاهدتهما فطلبا منه حراسة المرمى لعدم وجود أحد غيره، وبالفعل قام بحراسة المرمى وأظهر إمكاناته وتألق بشكل لفت انتباه الجميع وأصبح الحارس الأساسى لفريق المدرسة، وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره نجح فى إقناع والده بالانضمام لنادى إيسكو القريب من منزله وبعد اجتياز الاختبارات تم قيده فى قائمة الفريق ليبدأ رحلة التألق ويساهم فى صعود إيسكو للدورى الممتاز عام 1982ثم ينتقل للزمالك عام 1987 ليبدأ مشوار الشهرة والنجومية وحصد البطولات وتحقيق الإنجازات.