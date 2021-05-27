شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تطيح بالأمريكية أماندا صبحى وتتأهل إلى نهائى بطولة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة، المصنفة الثانية عالميا، إلى الدور النهائى ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة الجونة فى الفترة بين 20 إلى 28 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفازت نوران جوهر على منافستها الأمريكية أماندا صبحى المصنفة الخامسة عالميا فى مباراة الدور نصف النهائى بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 29 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-8, 11-2.

وتنتظر نوران الفائز من مباراة نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا والتى تجمعها بهانيا الحمامى المصنفة السادسة.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولى لمحترفى الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم فى رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التى يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هى أول حدث رياضى يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث ستتم إذاعتها دوليا عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.