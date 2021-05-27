شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات تمنح الزمالك سلاحا جديدا فى مشوار الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل نادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تقديم مستويات مميزة في بطولة الدوري هذا الموسم بعدما واصل تحقيق الانتصارات والابتعاد بصدارة الدوري.

رفع نادي الزمالك الفارق بينه وبين الأهلى الوصيف لـ14 نقطة كاملة بعدما وصل الزمالك إلى النقطة 54 من 24 مباراة،بعدما حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وسقط في مباراتين فقط، في المقابل وصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثاني ولكن من 19 مباراة، جمعها من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 5 مواجهات والهزيمة في مباراتين.

وأضاف الزمالك سلاحا جديدا خلال مشواره في الدوري، ألا وهو الأهداف ماركة +90 التي كانت بعيدة عنه في المواسم السابق، وهذا يدل على الإصرار القوية الذي يتمتع به اللاعبون في الفترة الحالية.

ونستعرض 3 مباريات منحت الزمالك سلاح الأهداف القاتلة في الفترة الأخيرة..

بيراميدز

البداية في مواجهة قوية أمام بيراميدز بعدما خطف الفريق نقطة التعادل في الوقت القاتل عن طريق المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 95 من ركلة جزاء، لينقذ الأبيض من الهزيمة الثالثة في الدوري، بعدما تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في الدقيقة 39.

نجح الزمالك في قلب النتيجة على طلائع الجيش الذى تقدم عن طريق عمرو جمال في الشوط الأول، ليرد الأبيض بهدفين عن طريق التونسى سيف الدين الجزيرى في الدقيقة 59، وخطف أسامة فيصل الهدف الثانى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من زيزو أودعها في شباك محمد بسام.

المصري البورسعيدى

وأخيرا حقق الزمالك فوزا صعبا على المصري 3/2 ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدورى، في أصعب مواجهات الفريق الأبيض على الإطلاق بعدما تقدم المصرى مبكرا عن طريق إيزى إيميكا في الدقيقة الثانية، ولكن محمد عبد الغنى تعادل في الدقيقة 29، قبل أن يضيف أشرف بن شرقى الهدف الثاني في الدقيقة 59، لكن أوستن أموتو خطف التعادل للمصرى في الدقيقة 69.

وظن الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل، لتتدخل تقنية الفيديو وتحتسب ركلة جزاء للزمالك في الوقت القاتل، ليتقدم لها أحمد سيد زيزو ويضعها في شباك أحمد دعدور ليمنح الزمالك ثلاث نقاط غالية.