شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يستدعى 5 لاعبين لمعسكر القاهرة استعدادا للمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة استدعاء 5 لاعبين لمعسكر الفريق المقام حاليا في القاهرة أستعدادا لمباراة مصر المقاصة في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء الأسماء كالتالى " فرانسيس أفيرى ، حسام حسن ، أحمد حسن ، محمود صلاح ، محمد غلوش " لضمهم الى قائمة الفريق التي تخوض مباراة مصر المقاصة غدا .

ويخوض فريق غزل المحلة معسكر مغلق فى أحد فنادق القاهرة منذ العودة من أسوان أمس وذلك لتجنب الارهاق على اللاعبين من العودة للمحلة ثم السفر للقاهرة مرة أخرى ويسعى خالد عيد المدير الفنى من تصحيح الاخطاء الدفاعية للاعبى الفريق التى ظهرت فى مباراة أسوان الماضية فى بطولة الدورى المصرى .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيرة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتى سوف تقام على ملعب المقاولون العرب فى تمام الساعة الخامسة مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 10 مباريات والخساراة فى 7 مباريات .