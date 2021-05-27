شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم ثنائى الزمالك 2003 بسبب احتفال شيكابالا.. وإنذار أخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك تغريم لاعبي فريق الزمالك مواليد 2003 الفائز ببطولة الجمهورية واللذين ظهرا في صورة مسيئة عقب الاحتفالات ببطولة الجمهورية بقيمة شهرين من عقدهما مع النادي وتغريم إداري الفريق ثلاثة أشهر.

وظهر لاعبان من فريق 2003 بالزمالك، يحتفلان بطريقة غير لائقة بالإشارة إلى الحذاء، وهى الاشارة التى سبق لمحمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الفريق الأول أن قام بها خلال مواجهة الأهلى فى بطولة الدورى، وأدت لتعرضه للإيقاف لمباراتين من لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وأكد يحيى أن الزمالك ناد تربوي في المقام الأول، وأنه يرفض الخروج على قواعد الروح الرياضية المتعارف عليها، وأنه يحترم جميع المؤسسات التي يتعامل معها ولا يقبل ما حدث من اللاعبين الصغار، وأشار إلى أنه منح اللاعبين إنذارا أخيرا لعدم تكرار ما حدث.

واستقبل اليوم، الخميس، حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعين، فريق الناشئين مواليد 2003 والجهاز الفنى عقب تتويجه ببطولة الجمهورية، بعد الفوز على إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بالجولة الأخيرة لدوري الجمهورية، وتصدر جدول البطولة برصيد 38 نقطة.