شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. استعدادت الأهلى للمران الأخير قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو للاعبو الفريق الأحمر خلال التدريب الختامي على ملعب جاسم بن حمد أستعدادا لمواجهة نهضة بركان على بطولة السوبر الافريقى .

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، على معاينة ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف غدًا مباراة الأهلي أمام نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في السادسة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب نادي السد، بحضور جماهيري يقدر بـ30% من سعة الملعب.

وحضر موسيماني والشناوي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بنادي السد للحديث عن مباراة نهضة بركان، وأكد الثنائي أن الفريق جاهز للفوز بالبطولة رغم صعوبة اللقاء، خاصة أنه أمام فريق منظم ويضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التحرك لخوض المران الأخير في قطر، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان على كأس السوبر الإفريقي.