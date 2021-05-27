شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يجاور فرجانى ساسى فى وسط ملعب الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، المرشح الأول للتواجد فى تشكيل الفريق الأساسى لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر على ستاد السويس الجديد.

ويعد محمود عبد العزيز الأقرب لتعويض غياب طارق حامد فى وسط ملعب الزمالك، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة المصرى البورسعيدى الأخيرة فى مسابقة الدورى والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3 / 2.

ويتواجد محمد أشرف روقا على مقاعد بدلاء الزمالك، بعدما فضل كارتيرون الاعتماد على محمود عبد العزيز لمجاورة فرجانى ساسى فى وسط ملعب الزمالك أمام الدراويش، خاصة وإن زيزو يُجيد المهام الدفاعية مع منح فرصة التقدم لساسى فى الهجوم.

وتعد مباراة اليوم المواجهة رقم 19 فى تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلى فى بطولة الكأس، حيث تواجه الزمالك مع الإسماعيلى 18 مباراة فى بطولة كأس مصر، فاز الأبيض فى 14 مباراة بينما حقق الإسماعيلى الفوز فى مباراتين فقط، وتعادلا فى مباراتين انتهت لصالح الزمالك بركلات الترجيح.