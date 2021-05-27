شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أبو جبل من قائمة مباراة الزمالك والإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، محمد أبو جبل من قائمة مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر انطلاقها في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس مصر والتي ستقام علي استاد السويس.

وجاء استبعاد أبو جبل من قائمة الزمالك للمباراة الثالثة علي التوالي عقب شفائه من فيروس كورونا ، دون أسباب واضحة في ظل إشادة الفرنسي كارتيرون بمستواه في التدريبات وجاهزيته الفنية والبدنية، وكذلك اشادة البرازيلي اوليفيرا مدرب حراس المرمي به.

ومن المنتظر أن يعقد الحارس جلسة مع كارتيرون عقب سفر الفريق للجونة بعد مباراة الإسماعيلي اليوم ، لمعرفة الأسباب الحقيقية لاستبعاده في ظل قناعة المدير الفني بامكانياته منذ فترة ولايته الاولي.

ويدخل فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الخميس تحدياً صعباً حينما يواجه نظيره الإسماعيلى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر على ستاد السويس الجديد في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل الندية المعروفة عن لقاءات الكأس.

الزمالك تأهل لدور الستة عشر بالكأس عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 للبطولة، فيما تخطى الإسماعيلى عقبة لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف .

الزمالك يدخل مباراة الليلة في ظل العديد من الغيابات التي تضرب صفوف الفريق، في مقدمتها محمود علاء مدافع الفريق والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة وعبد الله جمعة الظهير الأيسر الذي يعاني من نفس الإصابة أيضا، ومحمد عبد الغني مدافع الفريق بسبب إيقافه لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري الأخيرة بالدورى، فيما تعتبر الأزمة الكبرى في الغيابات بالنسبة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الابيض هو غياب طارق حامد لاعب الوسط وأحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها جميع مدربي الزمالك خلال السنوات الماضية، حيث يغيب طارق حامد عن مباراة الاسماعيلى بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة المصري أيضا.

ويفاضل باتريس كارتيرون بين 3 لاعبين لمشاركة أحدهم في مباراة الإسماعيلي لتعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق والذي تعرض للطرد في مباراة المصري بالدوري والتي إنتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووضع كارتيرون كل من محمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر لإختيار أحدهم لمجاورة فرجاني ساسي في المباراة المقبلة، وإن كان الأقرب للمشاركة هو محمود عبد العزيز الذي يحظى بثقة كارتيرون، ويأتي في المرتبة الثانية في إختيارات كارتيرون لبديل طارق حامد هو اسلام جابر الذي يمتاز بقدرته علي المشاركة في أكثر من مركز داخل الملعب من بينهم الوسط المدافع، وهو ما يجعل كارتيرون يضعه في الإختيار الثاني لمنح مرونة تكتيكية داخل الملعب.