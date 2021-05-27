الأهلي يختتم استعداداته لـ"نهضة بركان" بمشاركة جميع لاعبيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

اختتم فريق الأهلي، مساء اليوم الخميس، استعداداته لمباراته المقبلة أمام نظيره نهضة بركان، بمشاركة جميع لاعبيه على الملعب الذي سيستضيف مباراة السوبر الإفريقي غدًا الجمعة.

بدأ مران الأهلي بقراءة الفاتحة ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي، فيما تم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من المران طبقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وشارك جميع اللاعبين في المران الذي استغرق ساعة، قبل انطلاق مران نهضة بركان على نفس الملعب في الثامنة والربع.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان، الساعة السادسة مساء يوم غد الجمعة بتوقيت القاهرة، بينما تعود بعثة الفريق إلى القاهرة بعد غدٍ السبت.