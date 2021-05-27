الزمالك يُغرم لاعبي فريق 2003 ويوجه لهم إنذاراً أخيرًا بعد "الصور المُسيئة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن طارق يحيى، بصفته رئيسًا لقطاعات الكرة بنادي الزمالك، تغريم لاعبي فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٣ الفائز ببطولة الجمهورية واللذين ظهرا في صورة مسيئة عقب الاحتفالات ببطولة الجمهورية بقيمة شهرين من عقدهما مع النادي وتغريم إداري الفريق ثلاثة أشهر.

وأشار يحيى، بحسب ما أورد الموقع الرسمي لناديه مساء اليوم الخميس، إلى أن الزمالك نادي تربوي في المقام الأول، ويرفض الخروج عن قواعد الروح الرياضية المتعارف عليها.

وشدد طارق يحيى على أن الزمالك يحترم جميع المؤسسات التي يتعامل معها ولا يقبل ما حدث من اللاعبين الصغار، مشيراً إلى أنه منح اللاعبين إنذارًا أخيرًا لعدم تكرار ما حدث.

وفاز الزمالك ببطولة الجمهورية مواليد 2003 بعد فوزه يوم أمس الأربعاء على نظيره إنبي بثلاثية نظيفة.