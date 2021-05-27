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مصدر لمصراوي: وادي دجلة يقرر إقالة ماريو سالاس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مطلع أن إدارة نادي وادي دجلة قررت إقالة المدير الفني التشلياني ماريو سالا، بعد النتائج السيئة للفريق على مستوى منافسات دوري we المصري.

واشار المصدر، في تصريحات لـ"يلا كورة" إلى أن النادي وجه الشكر لماريو، وأن عبد الباقي جمال، المدرب العام، سيقود الفريق فنيا خلال الفترة الجارية، وسيكون المدير الفني في مباراة المصري غدا الجمعة في بطولة الدوري.

وخسر وادي دجلة، أمس الأول، أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ليحتل المركز الـ17 (قبل الأخيرة) في جدول ترتيب أندية المسابقة برصيد 17 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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