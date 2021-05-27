مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي فى بث مباشر بـ كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي فى الدور الـ16 ببطولة كأس مصر فى إحدي أهم مباريات اليوم الخميس 27 مايو 2021.

يستضيف ملعب السويس الجديد مباراة الزمالك والاسماعيلي في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل الندية المعروفة عن لقاءات كأس مصر.

تأهل الزمالك لدور الستة عشر بكأس مصر عقب الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ 32 للبطولة فيما تخطى الاسماعيلى عقبة لافيينا اف سى بهدفين مقابل هدف.

يدخل الزمالك مباراة الليلة في ظل العديد من الغيابات في مقدمتها مدافع الفريق “محمود علاء” والذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة والظهير الأيسر “عبد الله جمعة” الذي يعاني من نفس الإصابة.

ويغيب ايضاً عن صفوف الزمالك اليوم بسبب الإيفاف كلاً من محمد عبد الغني مدافع الفريق لحصوله علي الإنذار الثالث في مباراة المصري الأخيرة بالدورى، ولاعب الوسط “طارق حامد” أحد الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها المدرب “باتريس كارتيرون”، وذلك بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة المصري.

جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الزمالك والاسماعيلي كان بالجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري، والذي شهد فوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1، فى المباراة التي اقيمت على ستاد القاهرة الدولي يوم 17 فبراير 2021.

بث مباشر الزمالك والاسماعيلي

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والاسماعيلي فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الزمالك والاسماعيلي فى كأس مصر على قناة أون تايم سبورت إتش دي (1) بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.

الزمالك (-) الاسماعيلي

كأس مصر (دور الـ16)

ستاد السويس الجديد

تنطلق الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش