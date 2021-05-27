أليجري يفضل العودة إلى يوفنتوس بدلاً من خلافة زيدان في ريال مدريد

تلقت جماهير ريال مدريد صدمة كبيرة صباح اليوم الخميس 27 مايو بإعلان الفرنسي زين الدين زيدان مغادرته للعارضة الفنية للفريق الملكي بعد الخروج بخفي حنين من موسم 2020/2021.

وخسر ريال مدريد فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري الاسباني في آخر جولة بعد تحقيق أتليتكو مدريد للبطولة لأول مرة منذ 2014، كما ودع فريق زين الدين دوري أبطال أوروبا من الدور النصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ريال مدريد لقبه كبطل لكأس السوبر الإسباني على يد أتليتك بيلباو شهر يناير الماضي، كما غادر مُبكرًا من كأس ملك إسبانيا على يد فريق الدرجة الثالثة ديبورتيفو آلكويانو، ما جعل موسم النادي الملكي أبيضاً كما كان الحال في 2018/2019.

وأعلن ريال مدريد صباح اليوم الخميس تقديم الفرنسي زين الدين زيدان إستقالته بشكل رسمي من تدريب الفريق، في تأكيد للأخبار التي انتشرت ليلة أمس الأربعاء بمختلف وسائل الإعلام الإسبانية حول انتهاء مسيرته.

لماذا عاد أليجري إلى يوفنتوس بدلاً من خلافة زيدان؟

تداولت مختلف وسائل الإعلام الأوروبية الأسماء المرشحة لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد بعد أن قاد الفريق إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

مع الإشارة إلى أن جمهور ريال مدريد يُفضل راؤول على أليجري في تدريب الفريق عقب انتهاء حقبة زين الدين زيدان في الميركاتو الصيفي 2021.

وكان الايطالي ماسيمليانو أليجري أبرز المرشحين لخلافته وفقاً لعديد المصادر، بجانب مواطنه أنطونيو كونتي المستقيل من تدريب إنتر ميلان والإسباني ابن النادي “راؤول جونزاليس” مدرب ريال مدريد كاستيا الحالي، ومدرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف الذي سيترك تدريب الناسيونال مانشافت عقب يورو 2020.

ورغم الفرصة المواتية للايطالي أليجري لتحقيق أحد أحلامه وتدريب فريق فلورنتينو بيريز، إلا أنه قرر في آخر لحظة العودة إلى تدريب فريقه السابق يوفنتوس، والتخلي عن فكرة تدريب ريال مدريد في آخر لحظة.

وذكرت مصادر إعلامية عديدة صباح اليوم الخميس، أن أليجري سئم من انتظار ريال مدريد الاسباني، وقرر العودة إلى الفريق الذي بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، بالإضافة إلى تحقيق لقب الدوري الايطالي في 5 مناسبات.

لكن لازال أندريا بيرلو حتى الآن هو مدرب يوفنتوس الإيطالي الذي فقد لقب الدوري لأول مرة منذ تسع سنوات هذا الموسم، إلا أن مغادرته لفريق السيدة العجوز تبدو مسألة وقت ليس إلا، والبديل لن يكون سوى ماسيمليانو أليجري!.