بالفيديو | شاهد اهداف مباراة الفيصلي والكويت في كأس الاتحاد الاسيوي “رأسية مذهلة”

شاهد فيديو اهداف مباراة الفيصلي الأردني والكويت الكويتي في كأس الاتحاد الاسيوي، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن مباريات اليوم الخميس 27 مايو 2021.

اقتنص الكويت الكويتي بطاقة الترشح للدور التالي ببطول كأس الاتحاد الاسيوي عقب فوزه الثمين أمام مضيفه الفصيلي الأردني بهدف دون رد، قى المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب “ستاد عمان الدولي”.

انتهي الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السلبي، وعند مطلع الشوط الثاني افتتح لاعب الكويت الكويتي ونجم النجم الساحلي التونسي السابق “أحمد العكايشي” اهداف المباراة فى الدقيقة 47 بضربة رأسية مذهلة على يسار الحارس عبدالله الزعبي.

ورفع فريق الكويت بفضل هدف أحمد العكايشي رصيده بهذا الفوز إلى (7) نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من انتصارين وتعادل، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند (6) نقاط تراجع بها إلى المركز الثاني، منتظرا نتائج مباريات المجموعات الأخرى لحسم التأهل كأفضل مركز ثان، علما أن هذه المجموعة ستشهد مساء اليوم لقاء تحصيل حاصل بين تشرين السوري (1 نقطة) مع الأمعري الفلسطيني (بلا نقاط) بعد فقدان الفريقين الفرصة بالمنافسة.

كان الفيصلي قد حقق الفوز أمام كل من تشرين السوري بنتيجة 1-صفر، وشباب الأمعري الفلسطيني بنتيجة 2-صفر بالجولة الأولي والثانية.

على الجانب الآخر تعادل الكويت الكويتي بالجولة الأولي أمام تشرين بنتيجة 3-3، وحقق فوزاً عريضاً فى الجولة الثانية أمام شباب الأمعري بنتيجة 4-1.

وسعى اليوم الكويت الكويتي بقيادة أحمد العكايشي إلى تحقيق الفوز دون غيره لانتزاع صدارة المجموعة وضمان التأهل المباشر دون انتظار احتلاله لأفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث بمنطقة غرب آسيا.

وبالعودة إلى آخر 5 مواجهات بين الفريقين، يتفوق نادي الكويت الكويتي بعدد مرات الفوز برصيد 4 انتصارات، كان آخرها يوم 14 يناير 2020 ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، مقابل فوز وحيد لنادي الفيصلي الأردني يعود إلى البطولة العربية للأندية 2007 بهدف نظيف وقعه قصي أبو عالية.

ولم تُنقل مباريات كأس الاتحاد الاسيوي هذا الموسم – دور المجموعات – في بث مباشر على أي قناة عربية تمامًا مثلما حدث مع مجموعات دوري أبطال آسيا التي نقلت على منصة GSA live الرقمية، بعدما فشلت قنوات بي ان سبورتس القطرية في الحصول على الحقوق.

شاهد هدف أحمد العكايشي في شباك الفيصلي اليوم الخميس