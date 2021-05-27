الكويت الكويتي يُكبد الفيصلي الأردني أول هزيمة في كأس الاتحاد الاسوي 2021

نتيجة مباراة الفيصلي والكويت فى كأس الاتحاد الاسيوي «الجولة الثالثة» (صور:twitter)

تعرف على نتيجة مباراة الفيصلي الاردني والكويت الكويتي في كأس الاتحاد الاسيوي، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ضمن مباريات اليوم الخميس 27 مايو 2021.

تكبد الفصيلي الأردني الهزيمة الأولي له فى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الاسيوي 2021 على يد الكويت الكويتي بنتيجة 1-صفر، فى المباراة التي جمعتهم اليوم الخميس على ستاد عمان الدولي.

انتهي الشوط الاول بين الفريقين بالتعادل السلبي، وعند مطلع الشوط الثاني افتتح لاعب الكويت الكويت “أحمد العكاشي” اهداف المباراة فى الدقيقة 47 بضربة رأسية جميلة على يسار الحارس عبدالله الزعبي.

ورفع فريق الكويت رصيده بهذا الفوز إلى (7) نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من انتصارين وتعادل، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند (6) نقاط تراجع بها إلى المركز الثاني، منتظرا نتائج مباريات المجموعات الأخرى لحسم التأهل كأفضل مركز ثان، علما أن هذه المجموعة ستشهد مساء اليوم لقاء تحصيل حاصل بين تشرين السوري (1) نقطة مع الأمعري الفلسطيني (بلا نقاط) بعد فقدان الفريقين الفرصة بالمنافسة.

كان الفيصلي قد حقق الفوز أمام كل من تشرين السوري بنتيجة 1-صفر، وشباب الأعمري الفلسطيني بنتيجة 2-صفر بالجولة الأولي والثانية.

على الجانب الآخر تعادل الكويت الكويتي بالجولة الأولي أمام تشرين بنتيجة 3-3، وحقق فوزاً عريضاً فى الجولة الثانية أمام شباب الأعمري بنتيجة 4-1.

وسعى اليوم الكويت الكويتي إلى تحقيق الفوز دون غيره لانتزاع صدارة المجموعة وضمان التأهل المباشر دون انتظار احتلاله لأفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث بمنطقة غرب آسيا.

وبالعودة إلى آخر 5 مواجهات بين الفريقين، يتفوق نادي الكويت الكويتي بعدد مرات الفوز برصيد 4 انتصارات، كان آخرها يوم 14 يناير 2020 ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، مقابل فوز وحيد لنادي الفيصلي الأردني يعود إلى البطولة العربية للأندية 2007 بهدف نظيف وقعه قصي أبو عالية.

ولم تُنقل مباريات كأس الاتحاد الاسيوي هذا الموسم – دور المجموعات – في بث مباشر على أي قناة عربية تمامًا مثلما حدث مع مجموعات دوري أبطال آسيا التي نقلت على منصة GSA live الرقمية، بعدما فشلت قنوات بي ان سبورتس القطرية في الحصول على الحقوق.