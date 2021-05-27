ريال مدريد يعلن رحيل مدربه الفرنسي زيدان

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن ريال مدريد الإسباني اليوم الخميس في موقعه الرسمي على الإنترنت عن رحيل مدربه الأسطوري زين الدين زيدان.



وانتهت علاقة زيدان بناديه المفضل بعدما خرج ريال مدريد دون ألقاب هذا الموسم، رغم احتلال الفريق لوصافة الدوري الإسباني ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى خلافات في وجهات النظر بين زيدان وإدارة ريال مدريد الممثلة بفلورنتينو بيريز، بينما هناك من تحدث عن رغبة "زيزو" في خوض تحديات جديدة.



وجاء في بيان ريال مدريد الرسمي: "نود الإعلان أنّ زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا".



وأوضح ريال مدريد أنّه يحترم قرار زيدان ويتمنى له الأفضل في مسيرته



وقال: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا، إنه يعرف أنه في قلب ريال مدريد وأن ريال مدريد هو وسيظل دائمًا منزله".



وكان زيدان قد استقال من منصبه كمدرب لريال مدريد صيف 2018 قبل ان يعود في أواخر موسم 2019 وتحديداً في أذار/مارس ويعيد فريقه لمنصات التتويج إثر الفوز بلقب الدوري الإسباني 2019-2020.



وتدور الشائعات بشأن اسم المدرب الجديد الذي سيحل مكان زيدان، إذ تتردد أسماء كل من الإيطاليين أنطونيو كونتي وأليغري والألماني يواكيم لوف والإسباني راوول غوانزاليس.



وأفاد مراسل بي إن سبورت في إيطاليا أنّ أليغري اصبح مدرباً لنادي يوفنتوس.