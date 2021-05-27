الامارات | المنتخب يودع كأس العرب لكرة الصالات من نصف النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يودع كأس العرب لكرة الصالات من نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع منتخب الامارات لكرة قدم الصالات اليوم بطولة كأس العرب، بعد خسارته في نصف النهائي أمام مستضيف البطولة منتخب مصر في مباراة ماراثونية امتدت للشوطين الإضافيين، وانتهت بنتيجة (4-3)، حيث أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة. واحرز اهداف منتخب الإمارات كلا من عبدالله الفلاسي (هدفين)، وعبدالله الحوسني (هدف)، بينما سجل اهداف مصر علاء عيسى ومحمد سعيد وخالد عبدالحليم ومحمد عبدالرزاق. وقدم أبيض الصالات اداءا مشرفا وكان الاقرب للفوز لولا افتقاده للتركيز في لحظات مهمة.

وانتهى الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل (3-3)، الا ان منتخب مصر تمكن من تسجيل هدف رابع في الشوط الاضافي حسم به النتيجة. وكان المنتخب قد فاز على جزر القمر (3-1) وعلى السعودية (6-3) في دور المجموعات.

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