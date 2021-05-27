شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مبهرة لمُعار الزمالك محمد أوناجم مع الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم اللاعب محمد أوناجم أداء مميز مع فريقه الوداد المغربي خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع الجماهير إلى المطالبة بالتعاقد مع بشكل نهائي.

وتمكن أوناجم من المساهمة في 5 أهداف لفريقه خلال اخر 4 مباريات حيث سجل هدفاً في مباراة المغرب الفاسي ومرر 3 كرات حاسمة تحولت إلى أهداف في مبارتين مولودية الجزائر وأولمبيك آسفي بالإضافة إلى الحصول على ركلة جزاء.

ويشارك محمد أوناجم مع الوداد المغربي بعد أن تم إعارته من الزمالك لمدة 6 أشهر في يناير الماضي بسبب عدم تقديمه الأداء المنتظر منه بالقميص الأبيض.

وتشير تقارير صحفية مغربية إلى أن إدارة الوداد المغربي ستسعى لفتح محادثات مع إدارة الفارس الأبيض من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

ويحتل الوداد صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الرجاء صاحب الوصافة، ويأتي الجيش الملكي في المركز الثالث بؤصيد 32 نقطة.