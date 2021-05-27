شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على لاعب منتخب نيجيريا بالإعدام بتهمة الإتجار في المخدرات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت محكمة تاي نينه بدولة الفيتنام حكماً بالإعدام على لاعب كرة القدم النيجيري ثيوفيلوس اوجو بتهمة جلب مواد مخدرة من الخارج.

وتم ضبط صاحب الـ 23 عام وبحوزته 6 كجم من مادة ميثامفيتامين المخدرة، قادماً بها من كمبوديا إلى فيتنام.

وبحسب السلطات الفيتنامية، فإن التحقيقات أثبت تورط اللاعب ولعب دور الوسيط لنقل المواد المخدرة مقابل الحصول على 1000 دولار.

وشارك اللاعب ثيوفيلوس اوجو مع منتخبات بلاده في المراحل السنية الشبابية كما خاض عدد من تجارب الاحتراف الخارجية في عدة دوريات مغمورة.