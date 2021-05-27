شكرا لقرائتكم خبر عن ناجلسمان يكشف فلسفته مع بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوليان ناجلسمان، المدير الفنى الجديد لبايرن ميونخ، والذى لم يسبق له التتويج بأى لقب خلال مسيرته التدريبية، إنه يدرك ضرورة تقديم أداء مقنع بشكل فورى مع البافارى، ويرى أن ذلك يعتمد على تحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم. وأوضح ناجلسمان، خلال تصريحات لمجلة «شبورت بيلد» الألمانية، لدى سؤاله عن توقعاته في بايرن ميونخ: «يجب أن تفوز بالدورى وكأس ألمانيا، وتنافس على لقب دورى الأبطال.. هذا تحدٍ أنا مستعد لمواجهته».

وسينضم دايوت أوباميكانو، لاعب قلب الدفاع، إلى بايرن ميونخ قادما من لايبزيج، لكن لا يزال ناجلسمان مطالبا بالمزيد من العمل في هذا الجانب، خصوصا بعد رحيل ديفيد ألابا وجيروم بواتينج. وقال المدرب: «من بين مهامى الرئيسية، تحقيق التوازن الصحيح بين دفاع مستقر وهذا الهجوم الرائع»، مشيرا إلى أنه يتطلع بشكل خاص إلى «رؤية القدرات الهائلة للاعبين كل يوم خلال التدريبات».

جانب من إحدى مباريات بايرن ميونخ

وأبدى ناجلسمان، الذي يتولى تدريب بايرن بعقد لمدة 5 أعوام، وبرسوم انتقال قياسية بالنسبة لمدرب، أسفه إزاء قرار هيرمان جيرلاند، بالرحيل عن منصب المدرب المساعد.

وقال: «أبلغت النادى بأننى أرغب في ضم مدربين مساعدين اثنين ومحلل.. لكنى لم أقل أبدا إننى ليس لدى مكان لهذا أو ذاك في الجهاز الفنى، أو إن شخصا ما غير مرغوب فيه.. لدى علاقة جيدة للغاية مع هيرمان».