شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت: جوارديولا نجح فى تطوير مستوى فودين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثنى جاريث ساوثجيت، المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى لكرة القدم، على فيل فودين، لاعب مانشستر سيتى، قائلا: إنه لم يصل بعد إلى قمة النجومية في مسيرته، وذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن يفرض فودين حضوره وتألقه بقوة خلال كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وقدم فودين (20 عاما) موسما مبهرا ضمن صفوف مانشستر سيتى، وساعد الفريق في التتويج بلقبى الدورى الإنجليزى الممتاز وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كما يستعد معه لخوض نهائى دورى أبطال أوروبا المقرر أمام تشيلسى يوم السبت المقبل.

ولعب فودين خلال الموسم المنقضى من الدورى الإنجليزى ضعف عدد الدقائق التي لعبها خلال الموسم السابق، كما شارك أساسيا في جميع مباريات مانشستر سيتى بأدوار خروج المهزوم في دورى الأبطال. وأبدى ساوثجيت حماسه لما يمكن أن يقدمه فودين، كما أثنى على توظيف بيب جوارديولا، المدير الفنى لمانشستر سيتى، لقدرات اللاعب.

وقال ساوثجيت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بى إيه ميديا»: «أشك في أنه بلغ الذروة، وهو أمر مثير للغاية.. لقد قدم موسما رائعا». وأضاف: «أعتقد أننا جميعا كنا نجلس ونتساءل: هل سيحصل على فرصته وهل سيسلك المسار الصحيح؟ ويجب قول إن بيب (جوارديولا) نجح في ذلك ببراعة». وتابع: «لقد سمح له بالتطور. وكان اللاعب قادرا على التدرب تحت قيادة أفضل مدرب في العالم والعمل يوميا إلى جانب عدد من أفضل اللاعبين في العالم».