شكرا لقرائتكم خبر عن جابر يستدعى «باشا أودينيزى» لمعسكر الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2003، اللاعب صلاح الدين باشا، لاعب فريق أودينيزى الإيطالى، للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل، استعدادا للبطولة العربية للناشئين تحت 17 سنة، والتى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبل.

ويشارك صلاح الدين في فريق رديف الفريق الأول، وتم تصعيده للفريق الأول خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام إنتر ميلان في ختام الدورى الإيطالى. من جانبه أكد رضا الباشا، والد اللاعب، أن نجله سبق وانضم لمعسكر المنتخب المصرى مع ربيع ياسين وأنه سعيد بتواجد نجله ضمن صفوف المنتخب الوطنى، خصوصا أنه رفض أكثر من عرض من الاتحاد الإيطالى لضم نجله لمنتخب الآزورى، إلا أنه رفض لحبه لمصر.

وأضاف الباشا أن صلاح يشارك في مركز المهاجم والجناح، ويعتمد عليه المدير الفنى للفريق بصورة أساسية في جميع مباريات الرديف وفريق 17 سنة بالنادى.