شكرا لقرائتكم خبر عن كلينسمان يرغب فى تدريب توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدرب الألمانى يورجن كلينسمان إنه قد يفكر في العودة إلى نادى توتنهام الإنجليزى كمدرب للفريق، لكنه لم يجر استدعاؤه بعد لذلك.

وخلال مسيرته الاحترافية كلاعب، قضى كلينسمان فترتين ضمن صفوف توتنهام، حيث لعب للفريق في عامى 1994 و1995 وفى عامى 1997 /1998، وكان آخر منصب تدريبى تولاه كلينسمان في هيرتا برلين وذلك في فبراير 2020، وقبلها كان قد أقيل من تدريب المنتخب الأمريكى.

ورغم أن كلينسمان (56 عاما) لم يحقق نجاحا بارزا في الفترات الأخيرة، فقد أبدى اهتماما بمنصب المدير الفنى لتوتنهام، الشاغر حاليا.

وقال كلينسمان في تصريحات لشبكة «سكاى سبورت»: «بالتأكيد هو أمر ممتع، لا شك في ذلك. هو (رئيس النادى دانييل ليفى) لديه رقم هاتفى، ويمكنه الاتصال بى أي وقت. توتنهام هو فريق يتواصل التفكير فيه دائما».

وأقال ليفى البرتغالى، جوزيه مورينيو، من منصب المدير الفنى لتوتنهام في أبريل الماضى، وتولى ريان ماسون تدريب الفريق بشكل مؤقت وقاده لإنهاء الموسم المنقضى في المركز السابع بالدورى الإنجليزى الممتاز.

جاريث أثناء تسديد ضربة رأس فى مرمى المنافس بالدورى الإنجليزى

وقال كلينسمان: «كانت الأمور متقلبة بشكل كبير بالنسبة لتوتنهام هذا العام. في البداية كانوا في القمة وبدأنا جميعا نحلم». وأضاف: «جماهير توتنهام ترغب في رؤية عروض ممتعة. ربما يفضلون الخسارة 3 / 4 على الفوز 1 / 0».

وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام ربطت اسم روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكى، بمنصب المدير الفنى لتوتنهام.