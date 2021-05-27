شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة السلة: جيمس لم يتسبب فى مخاطر تتعلق بانتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لن يواجه ليبرون جيمس، لاعب لوس أنجيليس ليكرز، أي عقوبات لانتهاكه بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين من خلال حضور حدث ترويجى. وقالت رابطة الدورى إنه لم يشكل أي خطر لنشر كوفيد-19.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضى أن جيمس حضر جلسة تصوير في الهواء الطلق لعلامته التجارية الخاصة بمشروب التيكيلا برفقة العديد من المشاهير قبل فوز ليكرز 103-100 على جولدن ستيت وريورز.

كما شارك جيمس، الذي تم تصويره وهو لا يضع كمامة خلال الحدث، في خسارة ليكرز 99-90 أمام فينكس صنز في المباراة الأولى ضمن مواجهتهما في الأدوار الإقصائية.

وقالت رابطة دورى السلة الأمريكى في بيان: «لتوضيح أي اعتقاد خاطئ، حضر ليبرون جيمس لفترة وجيزة حدثا في الهواء الطلق الأسبوع الماضى حيث كان مطلوبا من المشاركين الحصول على التطعيم أو تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا».

وأضافت: «فى ظل هذه الظروف وبالتشاور مع الخبراء الطبيين، تقرر أن حضوره لم يتسبب في مخاطر تتعلق بانتشار كوفيد-19 وبالتالى لم يكن هناك حاجة إلى الحجر الصحي».

وأكدت أنه «على مدار هذا الموسم كانت هناك العديد من الانتهاكات المماثلة لبروتوكولات الصحة والسلامة في الدورى والتى تمت معالجتها مع فريق اللاعب بطريقة مماثلة».

وطبقًا للوائح دورى السلة الأمريكى، يستطيع اللاعبون الذين تلقوا اللقاح المشاركة في أنشطة تقام في الهواء الطلق، ويشمل ذلك ترتيباتهم التجارية الفردية.

ولم يكشف جيمس سابقا ما إذا كان حصل على التطعيم، رغم سؤاله من قبل الصحفيين في العديد من المناسبات، قائلا: «إنها مسألة شخصية».